Архангельск, , 19:01 — REGNUM Следователи СУ СКР по Архангельской области и НАО возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на территории Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла еще 27 августа. 45-летний оператор гусеничного крана занимался демонтажем металлоконструкций на территории ТЭЦ, когда произошло обрушение. От полученных травм мужчина скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, Соломбальский ЦБК прекратил производство продукции еще в декабря 2012 года. В 2015 году предприятие было признано банкротом.