Рига, , 18:46 — REGNUM В понедельник, 7 октября, многие пассажиры аэропорта Риги высказали недовольство обслуживанием через социальную сеть Twitter — пишет портал LSM. В очереди на досмотр, уже после регистрации на рейс, приходилось стоять больше часа, а сама очередь растянулась на десятки метров.

Представитель аэропорта Лаура Карните объяснила, что эта ситуация является обычной для пиковых промежутков времени, когда много рейсов улетают почти одновременно. Осложнения вышли из-за того, что начался период эпидемий и простудных вирусов. Многие сотрудники аэропорта не вышли на работу по причине собственной болезни, или болезни детей.

Наиболее острая ситуация возникает утром с 6:00 до 8:00 утра. В это время нам нужно обслужить около 1200 пассажиров в течение часа. По данным сотрудников аэропорта пассажиры провели в очереди от 40 до 50 минут.

За первые шесть месяцев 2019 года рижский аэропорт обслужил более 3,5 млн. пассажиров, что на 9,6% больше, чем за тот же период 2018 года.