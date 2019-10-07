Ханты-Мансийск, , 18:43 — REGNUM В Югре начальник участка АО «Мостострой-11» признан виновным в нарушении правил безопасности в ходе демонтажа моста в Нефтеюганском районе в результате которого погибли и получили увечья рабочие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Обрушение конструкции моста Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

Судом установлено, что ноябре 2018 года работники АО «Мостострой-11» приступили к разборке пролёта моста на 741 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ХМАО. Начальник участка, ответственный за производство работ, не убедился, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли. В результате произошло обрушение конструкции моста вместе с рабочими. При падении два человека погибли, трое получили тяжкие телесные повреждения, четверо — повреждения средней степени тяжести.

Начальник участка АО «Мостострой-11» признан виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ») и приговорён к трём годам лишения свободы условно.

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