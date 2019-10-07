Москва, , 18:40 — REGNUM Причины пожара в московском автобусе изучают специалисты компании производителя. Об этом ИА REGNUM 7 октября сообщили в пресс-службе группы ГАЗ.

«Специалисты группы ГАЗ изучают причины возгорания автобуса, произошедшего в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве. В компании создана специальная комиссия с участием технологов, конструкторов и сервисных специалистов по расследованию причин», — рассказали в компании.

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В пресс-службе добавили, что на место ЧП выехал представитель группы ГАЗ — руководитель сервисной компании, которая занимается обслуживанием автобусов в Москве. Расследование контролирует и президент компании.

Как сообщало ИА REGNUM, сгоревший автобус был выпущен в 2018 году. По предварительной информации, причиной происшествия могло стать короткое замыкание.

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