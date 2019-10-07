Ставрополь, , 18:53 — REGNUM Четыре человека пострадали от нападения волков в Нефтекумском городском округе Ставропольского края. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по региону.

Трое мужчин и одна женщина были госпитализированы с укусами голени, рук и плеч. В настоящее время пострадавших ничего не угрожает, они получают всю положенную им медицинскую помощь.

Все нападения произошли в течение двух дней, в разных местах села Каясула. Пока невозможно определённо сказать, нападал ли это один волк либо животных было несколько. Причины нападения, по словам специалистов, могут быть разные, в том числе нельзя исключать заболевание животных бешенством.

Специалисты регионального Минприроды совместно с охотопользователями провели облавы на волков на территории Ставрополья. Один хищник был застрелен, двое других ранены. Сейчас в ветеринарную лабораторию направлены материалы для исследования на бешенство.

В местности, где произошли нападения, раскладываются приманки с вакциной для диких животных. Вакцинацию проходят и сельскохозяйственные животные животные. Пострадавшим от укусов сделаны необходимые прививки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении волков на людей в Якутии. В Усть-Майнском районе региона ситуация стоит особенно остро из-за увеличения численности опасных хищников.

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