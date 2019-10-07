Санкт-Петербург, , 18:26 — REGNUM Кишечная инфекция выявлена у работников и воспитанников в детском саду №145 Адмиралтейского района Петербурга. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

В период с 25 сентября по 7 октября в детском саду было зарегистрировано 11 случаев заболевания кишечной инфекцией. Из них девять случаев выявлено среди воспитанников детского сада, а два — среди воспитателей.

Санитарно-эпидемиологическое расследование начато 27 сентября. На настоящее время у 9 воспитанников и одного воспитателя детского сада установлен диагноз дизентерия. Двое детей были госпитализированы в Детскую городскую больницу № 5 имени Н. Ф. Филатова, взрослый был доставлен в Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина.

В ходе расследования в детском саду был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований в группах детского сада и в помещении пищеблока. В учреждении была проведена дезинфекция и лабораторное обследование работников пищеблока и персонала детского сада. Новых случаев кишечной инфекции выявлено не было.

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