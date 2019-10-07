Новосибирск, , 17:33 — REGNUM В Новосибирске возле крупного городского рынка произошла массовая драка с применением травматического оружия, сообщает 7 октября РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В результате драки за медицинской помощью обратились пять человек. Почти у всех отмечены ранения резиновыми пулями.

Полиция считает, что драка произошла на основе бытового конфликта.

О задержанных участниках драки информации нет.

По мнению местных СМИ, драка началась из-за поджога легковой автомашины.

При этом отмечено, что Хилокский рынок, возле которого произошёл инцидент, является крупнейшим центром торговли во всей области.

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