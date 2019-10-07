Новосибирск, , 17:29 — REGNUM Видео стрельбы в районе Хилокского рынка в Новосибирске опубликовали «Вести». На видеозаписи видно, как люди стреляют в сторону работников рынка. Фигурируют на записи и автомобили: один из из них разбит и подожжён.

СМИ, ссылаясь на источник в Киргизии, пишет о вымогательствах и избиении представителей диаспоры среднеазиатской республики на рынке. Отмечается, что «местные ребята, которые занимаются вымогательством, приехали, избили парня и беспредел продолжается там постоянно».

Ранее сообщалось, что в результате массовой драки со стрельбой в районе Хилокского рынка в Новосибирске сегодня, 7 октября, сотрудники полиции задержали 50 человек.

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