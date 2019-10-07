Тюмень, , 17:10 — REGNUM В Тюмени врача одной из больниц обвиняют в гибели юного пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что 32-летняя обвиняемая была в декабре 2016 года назначена врачом-стажёром приёмного отделения одной из областных больниц. Когда 3 мая 2018 года она дежурила в приёмном отделении, в больницу в сопровождении матери был доставлен 12-летний мальчик с жалобами на боли в животе. Врач-стажёр, проявив небрежность, не в полной мере оценила анамнез и клиническую картину заболевания, утверждает следствие. Она отказала ребёнку в госпитализации несмотря на симптомы аппендицита. На утро мальчик поступил в больницу в тяжёлом состоянии, а 7 мая 2018 года скончался в больнице.

По факту гибели ребёнка была инициирована доследственная проверка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что врач-стажёр допустила дефекты диагностики, которые стали причиной тяжёлого состояния юного пациента.

Врач обвиняется по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Уголовное дело направлено на утверждение обвинительного заключения в прокуратуру с последующей передачей в суд.