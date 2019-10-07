Джелалабад, Афганистан, , 16:57 — REGNUM Как минимум десять человек погибли, ещё 27 получили ранения в результате подрыва автобуса в афганской провинции Нангархар на северо-востоке страны. Об этом 7 октября сообщает телеканал 1TV со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Взрыв прогремел в городе Джелалабад рядом с автобусом, принадлежащим военным. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в мотоцикле, который взорвался, когда мимо него проезжал автобус.

Уточняется, что в автобусе ехали новобранцы афганской армии. Все погибшие были гражданским лицами.

От взрыва пострадали 27 человек. Некоторое из них находятся в критическом состоянии. До настоящего времени ответственность за взрыв не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели имама в результате взрыва в афганской провинции Балх, при взрыве ранения получили ещё двое мирных жителей.

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