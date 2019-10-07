Москва, , 16:29 — REGNUM Причины возгорания автобуса в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы выяснит специальная комиссия. Об этом 7 октября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу «Мосгортранса».

Помимо спецкомиссии, в расследовании будет участвовать компания-производитель. Загоревшийся автобус был выпущен в 2018 году компанией «ГАЗ».

В «Мосгортрансе» отметили, что в результате ДТП с автобусом никто не пострадал — водитель вовремя остановил автобус и оперативно вывел пассажиров из салона в безопасное место до начала возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы произошло возгорание автобуса. Сейчас движение в тоннеле частично восстановлено.

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