Тюмень, , 16:24 — REGNUM В Тюмени в результате столкновения трёх иномарок пострадали мать с трёхлетним ребёнком. Автомобилем, который нарушил правила проезда перекрёстка, управляла 15-летняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД России по Тюменской области.

Авария произошла днём 5 октября 2019 года. На перекрёстке столкнулись автомобили Honda, Infiniti и Admiral. Пострадали пассажиры Infiniti — 33-летняя женщина и её трёхлетний сын.

Автомобилем, нарушившим правила проезда перекрёстка, управляла 15-летняя автомобилистка без прав на вождение. Сообщается, что родители подростка на момент происшествия были в отъезде. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.