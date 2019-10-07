Черкесск, , 16:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с огнестрельным оружием. В республиканскую больницу 6 октября был доставлен 15-летний житель города Черкесска. Его ранил сверстник из оружия, которое принадлежало их ровеснику, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Врачи диагностировали несовершеннолетнему травму склеры правового глаза. Ему проведена операция.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия. Как оказалось, пневматический пистолет принадлежал третьему лицу. Выстрел был произведен случайно. По данному факту ведется доследственная проверка, по результатом которой будет принято процессульное решение.