Рига, , 16:20 — REGNUM Сотрудники Службы госдоходов (СГД) Латвии и таможенной полиции (NMPP) страны в ходе совместной операции выявили преступную схему по отмыванию финансовых средств и мошенничеству с налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает Dienas Business.

По данным журналистов, схема мошенничества, действующая с января 2018 года по июль 2019 года, включала «целую цепочку предприятий» и помогала избегать уплаты НДС, а также легализовывать полученные в результате этой деятельности средства. Согласно предварительным подсчётам, ущерб бюджету страны исчисляется миллионом евро.

По данным следствия, мошенники занимались изготовлением документации и через фиктивные предприятия обращались в госструктуры с просьбой о возврате НДС по несуществующим сделкам.

В ходе процессуальных действий в Риге, Марупе, Юрмале, Валмиере, Добеле и Лиепае были изъяты печати фирм, кодовые карты и банковские калькуляторы кодов, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерская документация и 58 755 евро наличных.