Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM Случаи гибели в Екатеринбурге 21-летней студентки и женщины 1978 года рождения не связаны друг с другом. Об этом журналистам заявили в пресс-службе свердловского управления СКР.

По данным ведомства, уголовные дела по обоим смертям не возбуждались. Известно, что гибель женщины и девушки не носит криминального характера. Представители ведомства просят граждан прекратить панику.

Как сообщало ИА REGNUM, тело девушки нашли на детской площадке 4 октября. А 5 октября, уже на другой площадке, нашли тело женщины. В соцсетях некоторые граждане стали писать о маньяке.

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