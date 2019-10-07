Москва, , 15:59 — REGNUM Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю, где ранее произошло ДТП с участием автобуса, частично восстановлено. Об этом 7 октября сообщил Центр организации дорожного движения в Twitter.

После задымления в тоннеле движение автомобилей было ограничено. Сейчас оно восстановлено в сторону Большой Академической улицы.

https://twitter.com/gucodd/status/1181180257166073856

На месте происшествия работают оперативные службы города. Три экипажа Дорожного патруля ЦОДД помогают сотрудникам ГИБДД регулировать движение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Алабяно-Балтийском тоннеле произошло возгорание автобуса.

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