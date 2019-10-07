Курган, , 15:56 — REGNUM В Шумихинском районе Курганской области 5 октября на озере пропали двое юношей 18 и 15 лет. Их тела были подняты водолазами 7 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Сообщение о пропаже юношей поступило в 23:07 по местному времени 5 октября. Известно, что они поздно вечером на лодке расставляли сети для лова рыбы в озере Большое Тетерье. Спасатели обнаружили их тела в водоёме через три дня поисков.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.