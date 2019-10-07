Сеул, , 16:09 — REGNUM В результате тайфуна «Митаг» в Южной Корее повреждено 1 261 транспортное средство. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации общего страхования.

Согласно опубликованным данным, 940 автомобиля затонули, еще 321 автомобиль пострадал от селевых потоков и обрушений. Общая сумма ущерба составила 10,94 млрд вон (~$9,14 млн).

Известно, что от тайфуна «Линлин», обрушившегося на Южную Корею в начале сентября, было повреждено 4070 транспортных средства, сумма ущерба оценивается в 6,94 млрд вон (~$5,79 млн).

В результате тайфуна «Тапах» повреждено 457 автомобилей, а сумма ущерба составила 18,89 млрд вон (~$15,78 млн).

Специалисты опасаются, что девятнадцатый в этом году тайфун «Хагибис», который обрушится на остров Гуам и японский острову Кюсю, окажет влияние на Корейский полуостров и принесет еще больший ущерб, чем предыдущие тайфуны.