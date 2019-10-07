Москва, 7 октября 2019, 15:37 — REGNUM В Москве произошло ДТП в Алабяно-Балтийском тоннеле, сообщили 7 октября в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
https://twitter.com/360tv/status/1181169895582703616
«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло задымление. Движение в тоннеле закрыто в обе стороны», — говорится в сообщении.
https://twitter.com/gucodd/status/1181184612615147520
По данным ЦОДД, на месте уже работают оперативные службы, обстоятельства выясняются. Сведений о пострадавших пока нет.