Лампедуза , Италия, , 15:32 — REGNUM Спасатели обнаружили тела тринадцати человек, погибших в нескольких километрах от острова Лампедуза при затоплении лодки, перевозившей группу нелегальных мигрантов из Ливии к берегам Италии, передает информагентство ANSA в понедельник, 7 октября.

Все погибшие, чьи тела найдены — женщины. 22 человека были спасены и доставлены на Лампедузу.

На лодке было около 50 человек, поиск пропавших без вести продолжается. Предполагается, что большинство из них — дети.

Оппоненты действующего итальянского правительства в своих заявлениях возлагают вину за гибель мигрантов именно на решение правительства вновь открыть порты для кораблей, перевозящих мигрантов: после принятия такого решения рейсов стало больше, и трагедия не заставила себя ждать.

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