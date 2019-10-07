Самара, , 15:35 — REGNUM Водитель, который получил права в феврале текущего года, управляя автомобилем «Митцубиси», столкнулся с двумя фурами в Пестравском районе Самарской области и чудом остался жив. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба МВД РФ Самарской области.

По словам правоохранителей, молодой человек ехал на автомашине «Митцубиси» по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» со стороны города Пугачева в направлении села Марьевка. По предварительно версии, он выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем «Скания». После этого его автомобиль столкнулся с двигающемся в попутном направлении автомобилем Камаз.

В результате аварии молодой человек получил травмы и был госпитализирован.

Отмечается, что в момент ДТП водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.