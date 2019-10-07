Москва, , 15:31 — REGNUM В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы 7 октября загорелся автобус. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как рассказали агентству, в тоннеле произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. После аварии в автобусе произошло возгорание.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, горение вызвало сильное задымление. Из тоннеля водители начали выезжать задом.

Пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации пожара. По предварительной информации, инцидент обошелся без пострадавших.