Москва, , 15:24 — REGNUM Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова скончалась сегодня утром в одной из столичных клиник. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил ее муж Сергей Жариков.

Причиной гибели стал рак желудка, опухоль врачи обнаружили в сентябре этого года.

«Дорогие друзья, все, кто откликнулся на наш зов о помощи. К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в шесть утра она скончалась в клинике в Москве. Ещё раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни всё будет хорошо», — написал в соцсети супруг Евгении Сергей Жариков.

Евгении Жариковой было 39 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что у его жены диагностировали онкологическое заболевание, Сергей Жариков сообщил в конце сентября. Был организован сбор средств на лечение Евгении.

Напомним, «Сборная Снежногорска» — чемпионы Мурманской лиги и полуфиналисты 2019 года Высшей лиги МС КВН.