Новосибирск, , 15:18 — REGNUM 7 октября в результате массовой драки со стрельбой в районе Хилокского рынка в Новосибирске сотрудники полиции задержали 50 человек. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, конфликт, предположительно на бытовой почве, между двумя группами граждан произошёл сегодня около 15:00 на улице Малыгина. По предварительной информации, пострадал один человек.

Прибывший на место участковый сделал предупредительный выстрел, участники драки оружие не применяли. Полиция выясняет причину потасовки.