Черновцы, Украина, , 15:16 — REGNUM В Черновцах скончались сиамские близнецы, которые родились в ночь на 28 сентября, сообщило 7 октября информационное агентство УНИАН.

Врачи рассказали, что девочки умерли в субботу 5 октября. Они отметили, что детей посещал только отец, который приносил им средства для ухода.

Напомним, близнецы родились с одним телом и двумя головами. Патология была диагностирована во время беременности матери, однако женщина отказалась от аборта по религиозным убеждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислав Баранов заявил, что операция по разделению таких близнецов слишком дорогостоящая. Он спрогнозировал, что эти дети проживут не более месяца.

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