Двое полицейских федеральной земли Тюрингия на востоке Германии были арестованы по подозрению в изнасиловании гражданки Польши. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на polsatnews.pl.

Арнштадт, Германия, , 15:12 — REGNUM В субботу, 28 сентября полиция проводила проверку документов у женщины и её мужа. Полицейским показалось, что её удостоверение личности поддельное, и проверяемых доставили в полицейский участок в Арнштадте, где выяснилось, что документ действительно поддельный.

Женщина заявила, что подлинный документ находится у неё дома. В сопровождении троих полицейских она отправилась домой. Пока один из полицейских оставался на улице, двое вошли с ней в дом, где всё и произошло. На следующий день женщина подала заявление об изнасиловании. Был проведён тест ДНК, кроме того, как сообщается, женщина смогла точно описать анатомические подробности.

Как указывают местные СМИ, один из подозреваемых полицейских — 40-летний немец, а второй имеет «иммигрантское происхождение» и закончил полицейскую школу два года назад. При задержании один из них (не указано кто) попытался бежать, но был схвачен, при этом оказал сопротивление.

Прокуратура предъявила обоим обвинение в групповом изнасиловании, им грозит от 3 до 15 лет лишения свободы.