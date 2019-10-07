Москва, , 15:11 — REGNUM Обвинение в мошенничестве предъявлено генеральному директору компании «Колёса РЖД» Виталию Калину. Об этом сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ Калину предъявил отдел расследований по особо важным делам Московского межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. Подробности дела не уточняются, однако речь идет о мошенничестве с использованием служебного положения.

В Мещанском суде Москвы уточнили, следствие ходатайствовало о помещении 52-летнего Калина под арест. Суд эту просьбу не удовлетворил и ограничился мерой пресечения в виде «запрета определенных действий».

От самой компании «Колеса РЖД» комментариев пока нет.