Кабул, , 18:39 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Балх (столица провинции — г. Мазари-Шариф) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, были ликвидированы по меньшей мере 8 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще пять получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Чимтал провинции Балх.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны также было уничтожено оружие и военное снаряжение, принадлежавшее талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.