* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:44 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) боевики движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подожгли по меньшей мере 30 домов, принадлежащих мирным жителям.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, группа боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потерпевшая поражение в бою с Национальными силами безопасности и обороны, в ходе своего отступления напала на уезд Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб и разграбила десятки домов мирных жителей, после чего подожгла их.

По словам официальных представителей 209 корпуса Национальной армии Афганистана, в уезд Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб были направлены Национальные силы безопсаности и обороны с целью уничтожения оставшихся талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оказания необходимой помощи мирным жителям.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.