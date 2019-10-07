* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:44 — REGNUM Официальный представитель Национального директората безопасности в провинции Герат (столица провинции — г. Герат) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальной армией Афганистана, был ликвидирован высокопоставленный командир движения *"Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Матин Хадом.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, Мулла Матин Хадом планировал организовать нападение на уезд Оба провинции Герат, однако Национальная армия Афганистана, получив соответствующие разведывательные данные, смогла нанести превентивный удар по талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официального представителя Национального директората безопасности в провинции Герат, Мулла Матин Хадом занимал пост теневого главы уезда Оба и был вовлечён в серию нападений на правительственные войска. Также в ходе операции было ликвидировано по меньшей мере семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.