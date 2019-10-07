Чебоксары, , 14:45 — REGNUM Циклон, который принёс снег в центральную часть России, смещается на восток. Поэтому в Чувашии под влиянием холодного фронта ожидаются сильные дожди, возможен снег. Зато во второй половине октября прогнозируется продолжительный период сухой и теплой погоды, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

В ближайшее время ожидается приход арктической воздушной массы. 8 октября в Чувашии будет преимущественно без осадков, но очень ветрено, поэтому ощущаемая температура понизится до нулевой отметки. 10−11 октября гребень южного антициклона принесёт прояснения, но по ночам прогнозируются заморозки, а днем термометры покажут +5…+10 градусов.

Во второй половине недели через Чувашию пройдут два атлантических циклона, которые принесут 11 и 13 октября дожди и повышение температуры.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели в тылу ложбины снова возможен снег. Но во второй половине октября, благодаря блокирующему антициклону, ожидается продолжительный период сухой и теплой погоды.