Самара, , 14:40 — REGNUM Уголовное дело в отношении инспектора государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), которого обвиняют в служебном подлоге, направлено в суд в Самаре. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, инспектор ГИМС в мае текущего года незаконно привлек к административной ответственности гражданина за якобы совершенное им правонарушение на реке Волга. При этом 51-летний инспектор внес в протокол заведомо ложные сведения об этом правонарушении. Это повлекло нарушение прав и законных интересов гражданина, считают следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ «Служебный подлог». Материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.