Страшную картину наблюдали очевидцы возле одного из многоквартирных домов, расположенных в центре Читы. Судя по сообщению СУ СК РФ по Забайкальскому краю, там 6 октября 2019 года около 16 часов лежало расчленённое женское тело, его части были обнаружены также на козырьке подъезда дома.

Чита, , 14:35 — REGNUM Как выяснило следствие, погибшей оказалась 19-летняя девушка, а подозреваемым в её смерти стал мужчина 1981 года рождения, который арендовал квартиру в этом же доме. Уголовное дело расследуют по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкалье является одним из самых криминальных регионов России. Количество преступлений в расчете на 100 тыс. человек населения по итогам 7 месяцев составляет 1328.

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