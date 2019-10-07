Иваново, , 14:43 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий спецтехнику МУП «Специализированная автобаза жилищного хозяйства» города Иваново перевели в режим усиленного дежурства. В первую очередь коммунальщики будут обеспечивать безопасность на путепроводах и мостах, на спусках, подъёмах и перекрёстках дорог. Режим повышенного внимания коммунальных служб сохранится в областном центре в ближайшие три дня, сообщили 7 октября в пресс-службе администрации города.

Коммунальщики выявляют места, где скапливается большое количество воды. В основном это территории, не оборудованные системой ливневой канализации. Работы ведутся в районах пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, объектов социальной сферы. По обращениям граждан спецтехника выезжает на откачку воды во дворы многоквартирных домов и в частный жилой сектор.

В ликвидации подтоплений задействовано до 10 единиц спецтехники. Синоптики прогнозируют в Иваново дождь и мокрый снег вплоть до 13 октября.