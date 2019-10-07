Горно-Алтайск, , 14:34 — REGNUM В Республике Алтай завершился судебный процесс над бывшим мэром Горно-Алтайска Виктором Облогиным. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, политик признан виновным за мошенничество, совершённом в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также превышение полномочий.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Следствие установило, что используя своё служебное положение, Облогин похитил принадлежащий столице Горного Алтая Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска стоимостью более 1,5 миллионов рублей.

«Кроме того, он организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 миллионов рублей, а также предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб муниципальному образованию «город Горно-Алтайск» в размере более 107 миллионов рублей», — сообщили в СКР.

Суд согласился с доводами обвинения и назначил экс-мэру Горно-Алтайска наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно.

Добавим, что Виктор Облогин в начале сентября, за неделю до выборов главы региона, вошёл в команду тогдашнего кандидата, ныне главы республики Олега Хорохордина. Как сообщало ИА REGNUM, тогда он обещал работать с полной отдачей сил.

«Новости Горного Алтая» передавали, что политик приступил к своим обязанности советника по крупным инвестиционным проектам.

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