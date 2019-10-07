Тюмень, , 14:29 — REGNUM Восемь должностных лиц управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам реагирования на представление заместителя Генерального прокурора РФ Юрия Гулягина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ходе прокурорской проверки управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре установлено, что должностные лица ведомства неоднократно допускали нарушения, в том числе и прав предпринимателей.

А именно, сотрудниками управления проводились рейды без распорядительных документов, результаты проверок фиксировались ненадлежащим образом, предписания выдавались с необоснованно длительными сроками их исполнения.

Кроме того, нарушались сроки внесения сведений в Единый реестр проверок, у административных правонарушений не всегда была верна юридическая квалификация, не учитывались при определении мер ответственности отягчающие обстоятельства.

Имели место случаи безосновательного назначения штрафов предпринимателям, а также наблюдалось затягивание сроков направления материалов для рассмотрения в уполномоченные органы, что влекло за собой избежание виновниками наказания за истечением срока давности.

Далее выявлены нарушения, связанные с несвоевременным направлением в службу судебных приставов постановлений о назначении административных штрафов. Также проверка выявила несоблюдение требований законодательства при изъятии и уничтожении запрещённой к ввозу на территорию России сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

В результате восемь должностных лиц управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре — четыре руководящих работника и четыре государственных инспектора — привлечены к дисциплинарной ответственности.