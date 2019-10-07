Тело женщины, которая погибла, предположительно, вследствие нападения медведя, принадлежит жительнице села Тэрэпхэн Хилокского района Забайкальского края. СУ СК РФ по региону сегодня, 7 октября, сообщило о начале проверки данного случая.

село Тэрэпхэн, , 14:25 — REGNUM По предварительным данным, трагедия произошла 4 октября в лесу, находящемся 200 метрах от данного населённого пункта. Обнаруженное 6 октября тело имеет телесные повреждения, характерные для нападения животных.

Как уже сообщало ИА REGNUM, нашествие медведей на людей наблюдается в Забайкалье с сентября 2019 года. По мнению местных жителей, из тайги диких животных гонят последствия лесных пожаров — бескормица. Случаи нападения на людей лесных хищников регистрируют в разных районах края.

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