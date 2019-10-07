Красноярск, , 14:23 — REGNUM В Красноярском крае сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность преступной группы, состоящей из числа должностных лиц администрации Красноярска и представителей оценочных компаний. Как сообщили ИА REGNUM 7 октября в УФСБ по краю, речь идёт о незаконных сделках с объектами муниципального недвижимого имущества, наносивших ущерб муниципальному бюджету.

Одним из организаторов являлась замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.

Члены группы действовали на протяжении нескольких лет по отлаженной схеме. Последним коррупционным эпизодом стало получение взятки в размере 450 тысяч рублей от местного предпринимателя. Он занимался бизнесом в сфере организации общественного питания и взятку дал за содействие в заключении договора аренды на объект недвижимости.

Чиновники намеренно чинили препятствия предпринимателям, вынуждая их давать взятки. Должностные лица и их посредники были задержаны в момент получения указанной суммы. 6 октября было возбуждено уголовное дело.

Сейчас УФСБ по краю готовит материалы для передачи в следственные органы для возбуждения уголовных дел по другим эпизодам.

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