Алма-Ата, Казахстан, , 14:16 — REGNUM В результате массового ДТП в центре Алма-Аты погиб один человек и еще восемь пострадали, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города.

По данным полиции, водитель автомобиля BMW допустил выезд на перекресток улиц Желтоксан и Айтеке би, где столкнулся с автомобилями Renault и Volkswagen. В результате аварии погиб пассажир BMW. Отмечается, что водитель нарушил знак «Уступи дорог».

В полиции добавили, что по данному факту инициировано досудебное расследование. Водитель автомобиля BMW — житель Алма-Атинской области 1991 года рождения помещен в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября на трассе «Северный объезд» близ Актюбинска произошло ДТП, в результате автобус с детьми упал набок. После аварии были госпитализированы два школьника.

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