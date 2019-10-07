Новосибирск, , 14:22 — REGNUM Один человек пострадал в результате конфликта, произошедшего 7 октября возле Хилокского рынка в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«Сегодня около 15:00 на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно на бытовой почве. По предварительной информации, пострадал один человек», — говорится в заявлении ведомства.

Как передает портал «Тайга.инфо» со ссылкой на очевидцев, во время конфликта были слышны выстрелы. Источник в правоохранительных органах сообщил региональному изданию, что отношения выясняли две группы, при этом их пытался разнять участковый.

По данным портала, спор возник из-за того, что один из торговцев отказался платить за арендную плату за место на рынке. Арендатор, в свою очередь, прислал за платой вооруженных людей.