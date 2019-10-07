Ульяновск, , 14:11 — REGNUM В Ульяновске задержана жительница города, которая подозревают в краже и нападении с ножом на полицейского. От ранения в грудь сотрудника полиции спасло удостоверение в нагрудном кармане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.

На подозреваемую правоохранители вышли при проверке сообщения о краже кошелька с документами и банковской картой, с которой были сняты 3 тыс. рублей. Подозреваемой оказалась знакомой потерпевшего, с которой он 4 октября распивал спиртные напитки. Когда полицейские выехали по адресу, где проживала злоумышленница, то женщина открыла дверь с кухонным ножом в руках, оказав сопротивление при задержании.

«Она ударила одного из сотрудников острым предметом в грудь. Ранения удалось избежать, так как острие попало в нагрудный карман куртки, где находилось служебное удостоверение. Это и спасло жизнь полицейского», — говорят в УМВД по региону.

Подозреваемая задержана.

Отметим, что ранее в Ульяновске вступил в силу приговор в отношении 46-летнего безработного жителя Засвияжского района Ульяновска, которого обвиняли в применении насилия в отношении полицейского. Следствием установлено, что ночью 2 июня 2019 года злоумышленник находился возле одного из домов по улице Азовская, где увидел, что патруль ГИБДД остановил посторонний автомобиль для проверки документов: мужчина «нанёс инспектору из мести рукой несколько ударов по голове», говорится в сообщении прокуратуры. В ходе разбирательств было установлено, что ульяновец ранее был лишен права управления транспортными средствами на 1,5 года за отказ о прохождении медицинского освидетельствования. Суд назначил ему один год колонии-поселения.