Кигали, , 14:19 — REGNUM Руандийские силы безопасности устранили 19 «террористов», подозреваемых в нападении, в результате которого погибли 14 человек. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Нападение на мирных жителей, как сообщается, было совершено этническими повстанцами хуту на севере страны в ночь на субботу, 5 октября. Чиновники подозревают, что повстанцы совершали убийства во время поиска еды. По сообщениям полиции, нападавшие были вооружены. Хотя число погибших первоначально составляло восемь, власти заявляют, что к настоящему моменту известно о 14 убитых. В прошлом этот район был мишенью руандийских повстанцев-хуту, действующих в ДР Конго.

По сообщениям полиции, ответный удар спецслужб по боевикам произошел недалеко от границы с Демократической Республикой Конго (ДР Конго).

«Силы безопасности смогли последовать за этими террористами, убить 19 из них и арестовать пятерых», — говорится в заявлении полиции.

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