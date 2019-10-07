Гатлинбург, США, , 14:14 — REGNUM Техник службы безопасности выпустил двух медвежат, загнавших себя в случайную машину, в городке Гатлинбурге (штат Теннесси) после того, как животные начали сигналить. Об этом сообщает The Washington Examiner.

Медвежата, по-видимому, заползли в автомобиль Джеффа Стокли через дверь водителя после того, как хозяин припарковал автомобиль возле дома клиента. Водитель считает, что один из медвежат должен был нажать кнопку, чтобы запереть дверь после того, как заманил второго медведя внутрь.

Стокли нашел животных после того, как они несколько раз просигналили клаксоном автомобиля, ища способ убежать. Он беспокоился, что рядом может оказаться их мать, но медведица так и не появилась. В конце концов мужчина открыл задние двери своего фургона и выпустил детенышей обратно в дикую природу.