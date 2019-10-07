Брянск, , 14:16 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года сотрудники ГИБДД Брянской области вынесли 517 тысяч постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения. При этом 414 тысяч — 80% — зарегистрировано с помощью специальных технических средств фиксации, работающих в автоматическом режиме. Развитие системы фотовидеофиксации обсудили 7 октября в правительстве региона, сообщили в пресс-службе администрации.

Сумма штрафов по вынесенных постановлениям составила 245 млн рублей. Как показала практика, система «Безопасный регион» справляется со своей основной задачей — предупреждать и выявлять нарушения правил дорожного движения, которые могут стать причиной ДТП. До конца 2019 года планируется закупить ещё 14 специальных технических средств, которые будут использоваться для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах региона.

«Системы фотовидеофиксации доказали свою эффективность в случае их установки в тех местах, где основной причиной ДТП является нарушение скоростного режима. Как, к примеру, в районе Объездной: если несколько лет назад здесь фиксировалось большое количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, то с появлением стационарного прибора фиксации ситуация существенно улучшилась», — отметил начальник ГКУ БО «Безопасный регион» Максим Евтушенко.

На дорогах Брянской области установлено 68 специальных технических средств: 46 стационарных, 17 передвижных и пять мобильных.