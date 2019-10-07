Чита, , 14:04 — REGNUM Штраф в четыре тысячи рублей и дисциплинарное взыскание получил психиатр-нарколог МУП «Могойтуйская центральная районная больница» Забайкальского края. Как пояснил предоставил помощник прокурора Могойтуйского района Константин Чжен, основанием стало то обстоятельство, что доктор предоставил адвокату по его запросу справку об одном из пациентов и имеющемся у него диагнозе без согласия самого больного.

«Врач передал адвокату документ, не получив при этом согласия самого гражданина и нарушив тем самым врачебную тайну, а также право мужчины на неприкосновенность частной жизни», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, в Забайкальском крае отток медицинских кадров даже в региональном минздраве называют катастрофическим. Врачебная ошибка стоила жизни страдавшему онкологией жителю Забайкальского края, которому в декабре 2017 года врачи государственного учреждения здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница» поставили диагноз «пневмония в нижней доли слева».

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