Хабаровск, , 13:53 — REGNUM После небольшого затишья в России возобновились лесные пожары. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 7 октября, в стране действует 12 лесных очагов, по которым проводятся работы по активному тушению, а их общая площадь составляет 290 га.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Больше всего леса сейчас горит в Хабаровском крае (125 га). Далее следуют: Томская область (95 га), Амурская область (40 га), Оренбургская область (10 га), Самарская область (9 га). Башкирия (7 гектаров) и Республика Алтай (1гектар).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 октября, в России было зарегистрирован три лесных очага возгорания общей площадью восемь гектаров. Все они находились в Забайкальском крае. А летом 2019 года в Сибири и на Дальнем Востоке горело одновременно десятки тысяч лесных площадей, их общая площадь превышала пять миллионов гектаров.

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