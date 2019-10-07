Магас, , 13:43 — REGNUM Смертельное ДТП произошло в Ингушетии 6 октября. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина. Еще два человека пострадали и доставлены в медучреждение, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Информация о происшествии поступила в МЧС около 18:10. Как сообщили ИА REGNUM в спасательном ведомстве, на дороге в городе Сунжа столкнулись «Мерседес» бизнес-класса и «ВАЗ-21 099». Пострадавшие доставлены в Сунженскую центральную районную больницу. О том, что в автоаварии есть погибший, в МЧС не уточнили.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария с погибшими и ранеными произошла 6 октября и на Ставрополье. В результате столкновения двух автомобилей в Грачёвском районе погиб подросток. Обе женщины-водители и один пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.