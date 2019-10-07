Москва, , 13:36 — REGNUM На западе Москвы произошла авария с участием грузовика. Об этом 7 октября сообщил ЦОДД в Twitter.

Грузовик опрокинулся на Новорижском шоссе (в полутора километрах от МКАД в сторону области). Из кузова транспортного средства на асфальт высыпался песок. Движение затруднено, открыты три полосы из пяти.

https://twitter.com/gucodd/status/1181141884674232320

В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. ЦОДД рекомендовал автомобилистам выбирать пути объезда.

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