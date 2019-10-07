Уфа, , 13:46 — REGNUM Подозреваемый в Уфе забыл выйти из своего аккаунта на месте преступления. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о грабеже поступило в полицию от 35-летнего уфимца. Мужчина пояснил, что в подъезде дома на него напал неизвестный и отобрал деньги и документы.

По версии следствия, мужчина встретил в подъезде молодого человека, который попросил у него телефон. Уфимец дал свой телефон парню и стал ждать пока, тот закончит свои дела. После передачи гаджета, спустя некоторое время, молодой человек неожиданно несколько раз ударил 35-летнего мужчину, отобрал у него две тысячи рублей и паспорт.

Затем парень убежал с похищенным имуществом, но забыл на подоконнике телефон 35-летнего мужчины, через который он входил в свой аккаунт в социальной сети.

Стражи порядка быстро вычислили его личность и задержали. Подозреваемый оказался 17-летним школьником из Уфы.

Отмечается, что в ходе следствия подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас полицейские проверяют его причастность к другим преступлениям.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.