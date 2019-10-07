Нефтеюганск, Югра, , 13:07 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) ранее судимого гражданина обвиняют в краже ящика с деньгами из магазина, где он когда-то работал. Проникновение в торговое помещение произошло через проём в стене, выпиленный ножом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В украденном металлическом ящике находилось 65 тыс. рублей. Подозреваемый в преступлении был оперативно установлен и задержан. По информации полицейских, 22-летний мужчина сознался в содеянном. Причина, толкнувшая его на кражу, — желание добыть алкоголь и продолжить застолье с друзьями. Денег у него не было и он решил наведаться в магазин, где знает все ходы и выходы.

По факту против гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 158 («Кража»). Подозреваемый заключён под стражу.